Представлен настольный бизнес-ПК ASUS ExpertCenter P700

Компания ASUS пополнила ассортимент настольных корпоративных ПК серией ExpertCenter P700, которая состоит из 15-литровой модели P700 Mini Tower (PM700MK) и 8,6-литровой P700 SFF (PM700SK). Первый ПК характеризуется чипами AMD Ryzen AI 7 350 с производительностью до 50 TOPS для задач ИИ, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5060 и NVIDIA RTX A400, до 64 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельными накопителями объемом до 1 ТБ и HDD до 2 ТБ, новой системой охлаждения с медной тепловой трубкой, высокоэффективным вентилятором и бесшумной работой. P700 Mini Tower отличается процессором AMD Ryzen AI 7 и шумом до 27,8 дБ. Обе модели могут похвастаться фирменной аппаратной и программной защитой ASUS ExpertGuardian и надежностью по военному стандарту MIL-STD 810H. Цены на конфигурации и дата начала продаж компьютеров будут объявлены позже.

