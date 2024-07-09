Представлены недорогие наушники Redmi Buds 5C

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 5C, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 20 июля по цене в 23 доллара. Новинка характеризуется 12,4-мм титановым драйвером, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой Google Fast Pair и возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, системой активного шумоподавления с эффективностью 40 дБ, режимом прозрачности, автономностью до 7,5 часа или до 36 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также черной, белой и голубой расцветками.