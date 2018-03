Представлены недорогие смартфоны Huawei Enjoy 8

Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих смартфонов серией Enjoy 8, в которую вошли модели Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8e. Смартфоны Enjoy 8 и Enjoy 8e оснастили 5,99-дюймовым и 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и аккумулятором на 3000 мАч. Enjoy 8 имеет опцию на 4+64 ГБ и 8-Мп камеру для селфи, а Enjoy 8e довольствуется 5 Мп фронтальной камерой.

Huawei Enjoy 8 Plus получил 5,93-дюймовый с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), 16-Мп фронтальную камеру, восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Отметим операционную систему Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0 и отдельные слоты под две SIM-карты в дополнение к слоту для карт памяти microSD. Huawei Enjoy 8e на 3+32 ГБ оценен в 174 доллара, Huawei Enjoy 8 3+32 ГБ – 206 долларов, Huawei Enjoy 8 4+64 ГБ – 238 долларов, Huawei Enjoy 8 Plus 4+64 ГБ – 270 долларов, а Huawei Enjoy 8 Plus 4+128 ГБ обойдется в 302 доллара.