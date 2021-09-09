Представлен недорогой планшет Realme Pad

Как и ожидалась, сегодня состоялся анонс первого планшета компании Realme – Realme Pad. Новинка появится в индийской продаже 16 сентября по цене в 190 долларов за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти (Wi-Fi), 218 долларов за 3/32 с LTE и 245 долларов за 4/64 ГБ памяти и модемом LTE.

Новинка характеризуется алюминиевым корпусом толщиной 6,9 мм и массой 440 граммов, 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, основной и фронтальной камерами разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, платформой MediaTek Helio G80, слотами для двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI for Pad.