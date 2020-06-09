Представлен недорогой смартфон Huawei P Smart S

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью P Smart S, которая выйдет в голубой и черной расцветках. Новинка оснащается 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерной платформой Kirin 710F с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48, 8 и 2 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Размеры устройства равны 73,2:157,4:7,75 мм, а масса – 163 г.