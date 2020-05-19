Представлен недорогой смартфон Huawei Y8p

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei Y8p, которая относится к среднему ценовому сегменту. Новинку оснастили 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и подэкранным дактилоскопом, 8-ядерной платформой Kirin 710F, 4/6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 256 ГБ, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, основной тройной камерой с модулями на 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, портом USB-C, поддержкой зарядки мощностью всего 10 Вт, а также предустановленной EMUI 10.1 на базе Android 10 без Google Play и соответствующих приложений. Смартфон появится в продаже 29 мая по цене от 245 евро.