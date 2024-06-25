Представлен недорогой смартфон Moto S50 Neo

Принадлежащий компании Lenovo бренд Motorola пополнил ассортимент смартфонов моделью Moto S50 Neo, которая основана на 4-нанометровой 8-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Новинка также оснащается изогнутым 6,7-дюймовым pOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и неназванным разрешением, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 c оптической стабилизацией изображения) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом массой 171 грамм и толщиной 7,59 мм, стереодинамиками, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 30-Вт проводной быстрой зарядки. Смартфон появится в продаже на дебютном китайском рынке 28 июня по цене в 190, 220 и 260 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.