Представлен недорогой смартфон OPPO A53

Компания OPPO выпустила смартфон A53, который будет доступен в черной и синей расцветках по ориентировочной цене в 170 долларов. Новинку оснастили новеньким восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, портом USB Type-C, слот для карты microSD, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ColorOS 7.2 на основе Android 10.