Представлен недорогой смартфон Oppo K12x

Компания Oppo пополнила асcортимент недорогих смартфонов моделью K12x, которая оценена в 180 или 250 долларов за варианты с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 5G с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой, пиковой яркостью 2100 кд/м2 и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой 50 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.