Представлен недорогой смартфон Realme 14T 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 14T 5G, которая уже доступна для покупки по цене в 210 и 235 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 6-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 6300, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2 слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50D40) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, подэкранным дактилоскопом, корпусом толщиной 7,97 мм и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой UI 6.0.

Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone…
По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатр…
Vivo может выпустить X200 Ultra за пределами Китая…
История с возможным релизом смартфона Vivo X200 Ultra за пределами локального рынка Китая превращается в …
Redmi Turbo 4 Pro получит увеличенный экран…
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается…
Nothing Phone (3a) показали на неофициальном рендере…
Компания Nothing в последние несколько дней активно намекала на скорый анонс своего нового смартфона и да…
Realme представила смартфон 14 Pro Lite…
Компания Realme официально представила серию смартфонов 14 Pro в январе, выпустив одновременно два смартф…
Смартфон Vivo T4x 5G получит батарею на 6500 мАч…
В сети появились первые подробности о смартфоне VivoT4x 5G, который может быть представлен в ближайшее вр…
OPPO Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X8 Ult…
Nubia Z70S Ultra получит фотонабор со сменной оптикой…
Компания ZTE объявила, что грядущий камерофон Nubia Z70S Ultra Photographer Edition получит богатый фотон…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor