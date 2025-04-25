Представлен недорогой смартфон Realme 14T 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 14T 5G, которая уже доступна для покупки по цене в 210 и 235 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 6-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 6300, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2 слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50D40) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, подэкранным дактилоскопом, корпусом толщиной 7,97 мм и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой UI 6.0.