Представлен недорогой смартфон Redmi 10X

Компания Redmi пополнила ассортимент недорогих смартфонов с поддержкой 5G моделью Redmi 10X, который первым получил новую платформу MediaTek Dimensity 820. Новинку также оснастили основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,57-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой HDR10+ и функцией DC Dimming, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-С, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и защитой согласно степени IP53. Цена версии на 6/64 ГБ памяти составила 224 доллара, а 8/256 ГБ – 336 долларов.