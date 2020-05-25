Представлен недорогой смартфон Redmi K30i 5G

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K30i 5G, которая стала упрощенной и оттого более доступной версией прошлогоднего Redmi K30 5G. Итак, новинку оснастили поддержкой мобильных сетей 5G, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенной врезанной селфи-камерой на 20 Мп и 2 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, предустановленной оболочкой MIUI 11 на базе Android 10, 3,5-мм разъемом и портом USB Type-C. Смартфон появится в китайской продаже 2 июня по цене в 262 доллара.