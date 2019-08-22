Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A30s, который является обновленным вариантом Galaxy A30. Итак, новинку оснастили Galaxy A30s чипсетом Exynos 7904, 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с модулями на 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, 3 или 4 ГБ оперативной, от 32 до 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Размеры смартфона равны 158,5:74,7: 7,8 мм, масса – 166 г. Таким образом, новинка отличается от старой модели подэкранным дактилоскопом и тройной камерой.