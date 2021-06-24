Представлен недорогой телевизор Realme Smart TV Full HD 32”

Компания Realme пополнила ассортимент телевизоров моделью Realme Smart TV Full HD 32”, которая, как следует из названия, получила 32-дюймовую панель с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется возможностью отображения 16,7 миллиона цветов, 85% охватом цветовой палитры NTSC, соотношением сторон 16: 9, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178°, однокристальной системой с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и графикой ARM Mali-470 MP3, 1 ГБ ОЗУ DDR3 и 8 ГБ встроенной памяти, предустановленной ОС Android TV 9.0 Pie, поддержкой Google Chromecast и Google Assistant, однодиапазонным Wi-Fi, адаптером Bluetooth 5.0, тремя разъемам HDMI, тюнером, двумя портами USB, сетевым и оптическим разъёмами, четырьмя динамиками мощностью 24 Вт и поддержкой Dolby Audio. ТВ появится в индийской продаже 29 июня по цене в 243 доллара для первых покупателей.