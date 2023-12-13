Представлены необычные наушники Huawei FreeClip

Компания Huawei представила полностью беспроводные наушники FreeClip, которые выделяются своим дизайном и конструкцией. Последняя состоит из таких элементов, как Comfort Bean, Acoustic Ball и C-bridge. Все элементы получили эргономичную форму, повторяющую изгибы человеческого уха. При этом, здесь нет разделения на правый и левый наушник. Сами наушники характеризуются 10,8 мм динамическими излучателями, временем автономной работы до 8 часов без учета зарядного футляра и до 36 часов с подзарядкой, поддержкой быстрой зарядки, защиты от влаги в соответствии со степенью IP54, поддержкой кодеков SBC, AAC и L2HC, а также массой 5,6 грамма. Новинка появится в европейской продаже в конце этого месяца по цене в 200 евро.

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