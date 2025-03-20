Представлен необычный складной смартфон Huawei Pura X

Компания Huawei пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Huawei Pura X, которая получила необычное соотношение сторон 16:10. В новинке используется 3,5-дюймовый внешний дисплей с квадратным соотношением сторон 1:1, разрешением 980:980 точек, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и частотой ШИМ-регулировки 1440 Гц, а также 6,3-дюймовый внутренний экран с разрешением 2120:1320 пикселей, частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, яркостью 2500 нит и ШИМ 1440 Гц. Смартфон также оснастили фирменной системой камер XMAGE, интеграцией с интеллектуальной системой Harmony AI на основе операционной системы HarmonyOS 5, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4720 мАч, а также поддержкой 66-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок. Huawei Pura X появится в китайской продаже 30 марта по цене в эквивалент 1050, 1120, 1260 и 1400 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

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