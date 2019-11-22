Представлен низкопрофильный кулер Cooler Master MasterAir G200P

Компания Cooler Master пополнила ассортимент низкопрофильных охладителей моделью MasterAir G200P, которая впервые была показана еще летом в рамках выставки Computex 2019. Высота новинки составляет 39,4 мм, что делает её идеальным вариантом для работы в компактных системах на основе плат Mini-ITX.

Кулер характеризуется алюминиевым радиатором с двумя C-образными тепловыми трубками, 92-мм вентилятором со скоростью вращения от 800 до 2600 оборотов в минуту, потоком воздуха до 60 кубических метров в час, максимальным шумом 28 дБА и многоцветной RGB-подсветкой. Полные размеры равны 95:92:39,4 мм. Охладитель может работать с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и процессорами Intel в исполнении LGA1151/LGA1150/LGA1155/LGA1156. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.