Представлен низкопрофильный кулер ID-Cooling IS-47S

Компания ID-Cooling анонсировала низкопрофильный процессорный кулер IS-47S. Высота новинки 47 мм, что делает его подходящим для компактных систем с ограниченным пространством внутри корпуса.

В конструкцию входит алюминиевый радиатор, четыре тепловые трубки диаметром 6 мм и медное основание. Прямой контакт тепловых трубок с крышкой процессора не предусмотрен.

Размеры кулера составляют 100 × 93 × 47 мм, а вес — 450 г. Радиатор обдувается вентилятором диаметром 92 мм. Скорость его вращения регулируется методом ШИМ в диапазоне от 800 до 3600 об/мин. Уровень шума не превышает 35,8 дБА. Кулер совместим с процессорами AMD AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 1700/1200/1151/1150/1155/1156. ID-Cooling IS-47S обеспечивает охлаждение процессоров с TDP до 95 Вт. Цену новинки производитель не раскрывает.