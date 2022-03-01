Представлен низкопрофильный кулер Jonsbo HP400S

Jonsbo представила низкопрофильный процессорный кулер HP400S.

Высота кулера с установленным вентилятором составляет 36 мм. По словам производителя он может справится с охлаждением процессора мощностью до 140 Вт.

Jonsbo HP400S оснащен четырьмя тепловыми медными трубками толщиной 6 мм, которые непосредственно контактируют с процессором в основании. 90 мм вентилятор вращается с максимальной скоростью до 3000 Об/мин. Радиатор изготовлен из алюминия. Вес кулера составляет всего 380 г.

Низкопрофильный кулер поддерживает сокеты LGA1700, AM4, LGA1200 и LGA115x.

Стоимость Jonsbo HP400S не раскрыта.
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