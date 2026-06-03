Представлен ноутбук ASUS Vivobook S14 Flip на Snapdragon X

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Vivobook S14 Flip и Vivobook S16 Flip, которые основаны на чипах Qualcomm Snapdragon X с нейронным ускорителем производительностью до 45 TOPS в задачах искусственного интеллекта. Новинки также характеризуются сенсорными OLED-экранами с разрешением 2K и поддержкой фирменного стилуса Pen 3.0, технологиями Dolby Audio и Snapdragon Sound, автономностью до 20 часов, поддержкой 65-Вт быстрой зарядки через интерфейс USB-C, металлическим корпусом массой 1,41 кг и 1,60 кг соответственно, а также новой светло-голубой расцветкой корпуса. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.