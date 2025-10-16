Представлен ноутбук HONOR Notebook X14 2026

Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями Notebook X14 2026 и Notebook X16 2026, которые основаны на 14-ядерном чипе Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Новинка также получила 14-дюймовый матовый дисплей с разрешением 2800:1800 точек, пиковой яркостью 430 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, систему охлаждения с тепловыми трубками из меди, 24 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ, корпус массой 1,34 кг и толщиной 15,9 мм, батарею ёмкостью 60 Втч и поддержку 65-Вт зарядки. Старшая модель отличается 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 430 нит, корпусом массой 1,75 кг и толщиной 17,9 мм, а также автономностью до 9,3 часа. Цены на ноутбуки будут объявлены позже.