Представлен ноутбук HONOR Notebook X14 2026

Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями Notebook X14 2026 и Notebook X16 2026, которые основаны на 14-ядерном чипе Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Новинка также получила 14-дюймовый матовый дисплей с разрешением 2800:1800 точек, пиковой яркостью 430 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, систему охлаждения с тепловыми трубками из меди, 24 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ, корпус массой 1,34 кг и толщиной 15,9 мм, батарею ёмкостью 60 Втч и поддержку 65-Вт зарядки. Старшая модель отличается 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 430 нит, корпусом массой 1,75 кг и толщиной 17,9 мм, а также автономностью до 9,3 часа. Цены на ноутбуки будут объявлены позже.

Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad S2 AI 2025 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad S2 AI 2025, которая основана на процессо…
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 7 с 5G…
Сегодня Microsoft представила новую версию Surface Laptop с поддержкой 5G. Устройство поступит в продажу …
Представлен легкий ноутбук GeekBook X14 Pro на Core Ultra 9 …
Компания Geekom пополнила ассортимент ноутбуков моделью GeekBook X14 Pro, которая получила корпус из магн…
Новый MacBook Pro засветился в официальных документах…
Федеральная комиссия по связи США опубликовала документы, указывающие на скорое появление новых продуктов…
Windows 11 получит новую ИИ-функцию в панели задач…
Microsoft рассматривает возможность обновить панель задач Windows 11, сделав её более интерактивной. В по…
Представлен ноутбук Infinix XBOOK B15 на AMD Ryzen 7 5825U …
Компания Infinix объявила о выпуске на индийский рынок ноутбука XBOOK B15, который основан на 8-ядерном ч…
Acer представила тонкий геймерский ноутбук Predator Triton 1…
Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Triton 14 AI, в котором в компактный корпус удалось вс…
Ноутбук COLORFUL Rimbook L1 на Intel Core i5-12450H оценен в…
Компания COLORFUL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Rimbook L1, которая основана на 8-ядерном 12-по…
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor