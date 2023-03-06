Представлен ноутбук Honor MagicBook X 16 Pro 2023

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X Pro 2023 года, которые получили 14 и 16-дюймовые экраны с разрешением 2,2K. Новинки характеризуются 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-13500H 13-го поколения с тактовой частотой до 4,7 Ггц и графическим адаптером Intel Iris Xe, твердотельными накопителями вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, слотом для дополнительного SSD на 1 ТБ и металлическим шарниром. Масса младшей модели составляет 1,34 кг, а толщина 15,9 мм. Цена Honor MagicBook X 14 Pro в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ памяти составит 650 долларов.