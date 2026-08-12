Представлен ноутбук Lenovo Lecoo 14 Core Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo 14 Core Edition, которая построена на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVMe вместимостью 512 ГБ, корпусом массой 1,2 кг и толщиной 16,6 мм, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц и яркостью 300 нит, батареей ёмкостью 55 Втч, двумя полнофункциональными портами USB-C 5 Гбит/с, двумя разъемами USB-A 5 Гбит/с и одним USB-A 480 Мбит/с, интерфейсом HDMI 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 620 долларов.