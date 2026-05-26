Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Air 14 Core Edition на Core 5 315

Компания Lenovo пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Lecoo Air 14 Core Edition, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе Intel Core 5 315 с тактовой частотой до 4,4 ГГц. Новинка также характеризуется 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 с частотой 5600 МТ/с, твердотельным NVMe-накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит и кадровой частотой 60 Гц, цельнометаллическим корпусом толщиной 12,95 мм и массой 990 граммов, автономностью до 16,8 часа, тремя портами USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, а также клавиатурой с ходом клавиш 1,3 мм и подсветкой с тремя уровнями регулировки. Цена ноутбука пока не раскрывается.

