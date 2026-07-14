Представлен ноутбук Lenovo Legion Y7000X 2026 с GeForce RTX 5070

Компания Lenovo выпустила новую конфигурацию ноутбука Legion Y7000X 2026, который ранее был доступен с видеокартой GeForce RTX 5060. Новинка характеризуется 18-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 251HX с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с 12 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6400, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, 15,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, батареей ёмкостью 80 Втч, корпусом массой 1,95 кг и толщиной 18,9 мм, интерфейсом Thunderbolt 4, полнофункциональным разъемом USB-C, тремя портами USB-A и одним HDMI 2.1, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена конфигурации составила эквивалент 2210 долларов.