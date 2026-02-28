Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14+ 2026 Core Ultra Edition и ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edition. Младшую модель оснастили 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, 14,5-дюймовым экраном с разрешением 3072:1920 точек, адаптивной кадровой частотой 30-120 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией Dolby Vision, батареей ёмкостью 99,9 Втч, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портами TGX и RJ45, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, а также корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,55 кг. ThinkBook 16+ отличается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:2000 пикселей и частотой обновления 30–165 Гц, толщиной 15,9 мм и массой 1,8 кг. Ноутбуки оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1210 и 1240 долларов соответственно.