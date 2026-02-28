Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14+ 2026 Core Ultra Edition и ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edition. Младшую модель оснастили 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, 14,5-дюймовым экраном с разрешением 3072:1920 точек, адаптивной кадровой частотой 30-120 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией Dolby Vision, батареей ёмкостью 99,9 Втч, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портами TGX и RJ45, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, а также корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,55 кг. ThinkBook 16+ отличается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:2000 пикселей и частотой обновления 30–165 Гц, толщиной 15,9 мм и массой 1,8 кг. Ноутбуки оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1210 и 1240 долларов соответственно.

Ноутбук Acer Swift Go 14 AI получил Core Ultra X9 388H…
Помимо ноутбука Swift Edge 14 AI (SFE14-I51) компания Acer представила на выставке CES 2026 ноутбук Swift…
Lenovo готовится к релизу складного Go Fold…
Следующим игровым ноутбуком компании Lenovo может стать необычная складная модель под названием Legion Go…
Qualcomm Snapdragon X2 Plus оказался очень слабым…
За анонсами Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite практически сразу последовал релиз процессо…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B5 G2 на Core Ultra Seri…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков бизнес-серией ASUS ExpertBook B5 G2, которые основана на чи…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 Ryzen Edition 2026 оценили в $82…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков ThinkBook 14 Ryzen Edition 2026 и 16 Ryzen Edition 2026, кот…
Анонсированы первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 Elite…
В сентябре Qualcomm представила процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — ноутбучные чипы, кото…
Ноутбук HONOR MagicBook X16 2026 вышел в России …
Компания HONOR выпустила в российскую продажу ноутбук MagicBook X16 2026, который основан на 14-ядерном ч…
Ноутбук Acer Aspire 16 AI получил CPU Core Ultra 9 386H…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Aspire 14 AI и Aspire 16 AI, которые основаны на 1…
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor