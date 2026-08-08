Представлен ноутбук MSI Titan 18 2026 на Core Ultra 9 275HX

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков новой конфигурацией модели Titan 18 2026, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 18-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой 140-Вт быстрой проводной зарядки USB PD 3.1, комплектным 400-Вт адаптером питания, системой охлаждения с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками, корпусом массой 3,6 кг, двумя интерфейсами Thunderbolt 5, портом HDMI 2.1, разъемом RJ-45, ридером карты памяти SD, тремя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A и 3,5-мм аудиогнездом. Цена конфигурации на дебютном китайском рынке составит эквивалент 2815 долларов.

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