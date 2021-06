Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book Go

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделями Samsung Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G, которые отличаются лишь поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется 14-дюймовым TFT-экраном с разрешением 1080:1920 пикселей и соотношением сторон 16:9, платформами Snapdragon 7c Gen 2 и Snapdragon 8cx Gen 2.5 соответственно, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 64 или 128 ГБ флеш-памяти eUFS, предустановленной ОС Windows 10 Home или Pro, двумя стереодинамиками по 1,5 Вт и поддержкой Dolby Atmos, аккумулятором на 42,3 Втч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт, слотом для карты nanoSIM, поддержкой Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO, Bluetooth 51, USB 2.0, USB-C и 3,5-мм разъемом. Galaxy Book Go с Wi-Fi появится в продаже 10 июня по цене в 350 долларов. Версии с 5G и LTE выйдут осенью.