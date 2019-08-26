Представлен ноутбук-трансформер Dell Latitude 5300 Chromebook Enterprise

2019-08-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Dell Latitude 5300 Chromebook Enterprise; [89]
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise. Новинка характеризуется процессорами Intel Core восьмого поколения вплоть до четырехъядерного Core i7, интегрированной графикой Intel, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем M.2 2230 PCIe NVMe SSD до 1 ТБ, 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, вращаемой на 360 градусов крышкой, гигабитным Ethernet-контроллером, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5.0, модулем LTE-Advanced в качестве опции, портами USB Type-C 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 и HDMI 1.4. Старт продаж намечен на 27 августами, а вот цены пока не сообщаются.


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