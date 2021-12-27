Представлен новый Tecno POVA 5G

Tecno представила POVA 5G свой первый телефон с поддержкой 5G. Как и предыдущая серия смартфонов POVA, POVA 5G поставляется с большим дисплеем и огромной батареей.

Tecno POVA 5G оснащен огромной 6,95-дюймовой ЖК-панелью IPS. Он предлагает 1080 x 2460 пикселей, разрешение Full HD +, плотность пикселей 480 пикселей на дюйм и частоту обновления 120 Гц. POVA 5G работает на процессоре Dimensity 900 совместно с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ памяти UFS 3.1. Он загружается под Android 11 с собственной оболочкой HiOS. Устройство дополнительно оснащено 3 ГБ виртуальной памяти.

Tecno POVA 5G имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч, который сочетается с быстрой зарядкой 18 Вт. Компания утверждает, что 15-минутная зарядка обеспечит 3 часа игрового времени. POVA 5G предлагает 775 часов в режиме ожидания, 55 часов в режиме разговора и 11 часов в играх. Устройство имеет размеры 172,82 x 78,24 мм.