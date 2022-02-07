Представлен новый бюджетный смартфон BLU G51s

Компания BLU официально представила бюджетный смартфон BLU G51. Смартфон имеет такие характеристики, как процессор UNISOC, дисплей HD+ и аккумулятор емкостью 4000 мАч. BLU G51s выпускается в трех цветовых вариантах: бронзовом, оливково-зеленом, красном и градиентном синем.

Смартфон оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением HD+. BLU называет это дисплеем Infinity Dot Display с плотностью пикселей 268 PPI. Он имеет изогнутое 2,5D-стекло и, как утверждается, обеспечивает реалистичное изображение.

Он оснащен 8-мегапиксельной камерой для селфи и двумя задними камерами. Задний модуль оснащен двумя 13-мегапиксельными датчиками и имеет светодиодную вспышку. Задняя камера способна снимать видео в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Устройство работает на восьмиядерном процессоре UNISOC SC9863 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Он работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Поскольку это телефон начального уровня, у него нет поддержки быстрой зарядки. Смартфон работает под управлением Android 11 Go Edition из коробки и имеет порт USB Type-C для зарядки.