Представлен бюджетный смартфон Itel A27

Сегодня представили бюджетный смартфон Itel A27. Смартфон оснащен 5,45-дюймовым IPS-дисплеем и предлагает возможность подключения 4G с двойной поддержкой VoLTE на обеих SIM-картах. Смартфон Itel A27 работает под управлением Android 11 и поставляется с поддержкой разблокировки лица и сканером отпечатков пальцев. Он оснащен неуказанным четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Itel A27 поддерживает разблокировку лица и оснащен датчиком отпечатков пальцев. Смартфон имеет 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD (до 128 ГБ). По словам компании, смартфон работает от аккумулятора емкостью 4000 мАч.
Комментарии и отзывы Itel A27
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