Представлен новый iPhone SE в старом корпусе

Этой ночью компания Apple пополнила ассортимент смартфонов третьим поколением модели iPhone SE. Новинка характеризуется старым (или классическим) дизайном, топовой фирменной платформой Apple A15 Bionic (как в iPhone 13), поддержкой сотовых сетей 5G, 4,7-дюймовым экраном Retina HD, дактилоскопическим сенсором TouchID, прочным керамическим стеклом как спереди, так и сзади, 12-Мп тыльной камерой и селфи-камерой с датчиком изображения разрешением 7 Мп. Новый iPhone SE уже доступен для предзаказа, а 18 марта появится в розничной продаже по цене в 429 долларов за вариант с 64 ГБ флеш-памяти, 479 долларов за 128 ГБ и 579 долларов за 256 ГБ.

Комментарии и отзывы iPhone SE 2022
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