Представлен новый интерактивный дисплей Wacom Cintiq Pro

Компания Wacom пополнила линейку интерактивных дисплеев Cintiq Pro 24-дюймовой панелью, которая составит компанию моделям на 13 и 16 дюймов. В течение года должен выйти и 32-дюймовый Cintiq Pro. Сама новинка получила 4К-панель, охватывающую 98% цветового пространства Adobe RGB. Производитель отмечает матовую поверхность и новую технологию Pro Pen 2, позволяющая распознать до 8192 уровней силы нажатия. Отдельно будет продаваться компьютерный модуль Wacom Cintiq Engine Pro, который сделает из дисплея полноценный ПК. Cintiq Pro 24 появится в продаже в марте по цене от 1999 долларов, а интерактивная перьевая версия Cintiq Pro 24 будет выпущена в мае.