Представлен новый смартфон Hisense Infinity H60 5G

Hisense анонсировала новый смартфон на базе Dimensity 810, получивший название Infinity H60 5G. Он оснащен изогнутым 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитой Gorilla Glass 5 на передней панели. Есть вырез в форме таблетки с 16-мегапиксельной основной камерой и неуказанным сенсором глубины.

На задней панели находится основная камера на 64 МП, которая с помощью программной интерполяции повышает разрешение до 108 МП. Вспомогательные модули включают сверхширокоугольный модуль на 5 МП и два модуля на 2 МП для макросъемки и данных о глубине. Более интересным моментом является материал из искусственной кожи на задней панели, который должен помочь с хваткостью и долговечностью.

Infinity H60 5G оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с проводной зарядкой 30 Вт, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Цены и доступность пока не разглашаются. Телефон поставляется в синем цвете.