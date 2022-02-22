Представлен новый смартфон Hisense Infinity H60 5G

На задней панели находится основная камера на 64 МП, которая с помощью программной интерполяции повышает разрешение до 108 МП. Вспомогательные модули включают сверхширокоугольный модуль на 5 МП и два модуля на 2 МП для макросъемки и данных о глубине. Более интересным моментом является материал из искусственной кожи на задней панели, который должен помочь с хваткостью и долговечностью.
Infinity H60 5G оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с проводной зарядкой 30 Вт, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Цены и доступность пока не разглашаются. Телефон поставляется в синем цвете.