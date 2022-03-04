Представлен новый смартфон Lava X2

Сегодня был представлен новый смартфон Lava X2. Lava X2 оснащен огромным 6,5-дюймовым дисплеем HD+ IPS с соотношением сторон 20:9 и каплевидным вырезом. Смартфон работает на неопознанном восьмиядерном процессоре MediaTek Helio SoC в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Для фотосъемки в телефоне установлена ​​двойная задняя камера с 8-мегапиксельным основным датчиком. На передней панели расположилась 5 МП селфи камера.

Lava X2 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. НА задней панели он расположился сканер отпечатков пальцев, также смартфон имеет функцию разблокировки лица для биометрической аутентификации. Варианты подключения на телефоне включают Wi-Fi, Bluetooth v5.0, аудиоразъем 3,5 мм, порт зарядки USB Type-C и поддержку OTG. Согласно отчету, смартфон имеет размеры 165x76x9 мм и весит 192 грамма.