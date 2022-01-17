Представлен новый смартфон Vivo Y55 5G

Vivo представила в Тайване новый смартфон Vivo Y55 5G. Vivo Y55 5G оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и 8-мегапиксельной селфи-камерой.

На задней панеле расположился 50-мегапиксельной основной камерой, а также два 2-мегапиксельными модулями для макросъемки и глубины. Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 700 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Со стороны программного обеспечения смартфон работает на программном обеспечении Funtouch OS 12 на базе Android 11. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который заряжается через USB-C со скоростью 18 Вт.

Vivo Y55 5G выпускается в черном и синем цветах по цене 290 долларов.