Представлен новый смартфон iQOO

Китайская компания Vivo со своим суббрендом iQOO который расшифровывается как "I Quest On and On" выпустили новый мощный смартфон. iQOO работает на чипсете Snapdragon 855 компании Qualcomm.

Базовая модель поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти и стоимость составляет 450 долларов, а ожидаемая модель с 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ встроенной памяти, будет стоить 640 долларов. Основные характеристики: 6,41-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2340 x 1080 пикселей с выемкой для селфи камеры, считыватель отпечатков пальцев на дисплее, тройная камера на задней панели.

За исключением базовой модели с 6 ГБ ОЗУ, устройство оснащено новой 44 Вт Vivo Super FlashCharge, которая заряжает разряженный аккумулятор емкостью 4000 мАч до 50 процентов всего за 15 минут. Для зарядки до 85 процентов, потребуется всего 45 минут.