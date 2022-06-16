Представлен новый смартфон realme V20 5G с MediaTek Dimensity 700

Компания realme представила на китайской рынке смартфон V20 5G. Цена смартфона в Китае составляет 999 юаней (149 долларов). Новинка представлена в цветах Star Blue и Ink Cloud Black.

realme V20 5G получил 6,5-дюймовый ЖК-экран с каплевидным вырезом с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей. На передней панели имеется 5-мп камера для селфи и видеозвонков. Основная камера имеет 13-мп основную камеру и 0,3-мп дополнительную линзу. Конфигурации включают 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Работает смартфон на мобильной платформе MediaTek Dimensity 700. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Какая ОС Android используется в модели не уточняется.