Представлен новый телефон Tecno POP 5 LTE

Tecno POP 5 LTE был представлен на ограниченных рынках. Последний телефон Tecno представлен в двух цветах и ​​оснащен дисплеем с диагональю 6,52 дюйма. Tecno POP 5 LTE оснащен двумя задними камерами с 8-мегапиксельным основным датчиком. Смартфон также оснащен восьмиядерным процессором Unisoc SC9863. Запуск нового смартфона Tecno POP 5 LTE состоится через несколько дней после того, как компания представит Tecno Pop 5C.

Официальный сайт Tecno не раскрывает информацию о ценах и доступности Tecno POP 5 LTE. Tecno POP 5 LTE с двумя SIM-картами работает под управлением Android 10 (версия Go). Он оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем HD + IPS 720 x 1,560 пикселей. Он оснащен восьмиъядерным процессором Unisoc SC9863 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которая расширяется с помощью карты microSD (до 256 ГБ). Tecno POP 5 LTE оснащен двумя камерами, которые включают в себя 8-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f / 2.2 и 2-мегапиксельный датчик с диафрагмой f / 2.4. Tecno POP 5 LTE оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели и поддерживает распознавание лиц. Бортовые датчики включают акселерометр, гироскоп и датчик приближения. Кроме того, в смартфоне Tecno установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч.
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