Представлен новый убийца флагманов Poco F2 Pro

Бренд Poco (принадлежит Xiaomi) представил смартфон F2 Pro, который вполне можно назвать убийцей флагманов. Несмотря на многочисленные слухи, которые приписывали новинке цену в 650 евро, аппарат обойдется всего в 500 евро. Старшая версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 599 евро.

Новинка оснащается топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и фирменной оболочкой Poco Launcher 2.0 на базе Android 10.