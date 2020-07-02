Представлен объектив Rokinon 14mm f/2.8 Series II

Сетевые источники сообщили о выходе широкоугольного объектива Rokinon 14mm f/2.8 Series II, который предназначен для камер с креплением Canon EF, Canon M, Nikon F, Fujifilm X, Sony E и Micro Four Thirds. Новинка характеризуется возможностью заблокировать фокус, функцией переключения кольца диафрагмы в бесступенчатый режим, углом поля зрения 115,7° на полнокадровой камере, диафрагмой f/2,8-f/22, оптической схемой из 14 элементов в 10 группах (один асферический элемент, гибридный асферический элемент, два ED и три HR), 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 0,28 м, максимальным увеличением 0,08х, диаметром 87 мм, длиной 96,1 мм и массой 649 г. Цена объектива составляет 500 долларов.