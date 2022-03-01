Представлен обновленный смартфон Vivo Y33s 5G

Vivo анонсировала Y33s в августе прошлого года с процессором Helio G80, а сегодня компания представила свою версию 5G на базе чипа Dimensity 700. Vivo Y33s 5G работает под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12 и имеет три варианта памяти — 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ. Он также имеет слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 ТБ.

Y33s 5G построен на основе 6,51-дюймового ЖК-дисплея с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры, а сзади находится 13-мегапиксельная основная камера, к которой присоединен 2-мегапиксельный модуль для макросъемки. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации и мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который потребляет мощность до 18 Вт через порт USB-C.

Vivo Y33s 5G выпускается в трех цветах и ​​доступен для предварительного заказа в Китае на официальном сайте vivo. Базовый вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ стоит 205 долларов. Топовая модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется вам в 255 долларов.