Представлен очень мощный смартфон iQOO Neo8 Pro

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo8 Pro, которая основана на топовом 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9200 Plus. По данным производителя, iQOO Neo8 Pro набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 1,363 млн баллов. Это делает его самым производительным Android-смартфоном.

Новинка также характеризуется испарительной камерой площадью 5002 мм2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой ан 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX866 VCS формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 120-Вт проводной зарядки, поддержкой Wi-Fi 7 и NFC, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Смартфон оценен в 440 и 480 долларов за варианты с 16 ГБ оперативной и 256 и 512 ГБ флеш-памяти соответственно.