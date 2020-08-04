Представлен очень тонкий смартфон Vivo S7

Компания Vivo пополнила ассортимент тонких смартфонов моделью S7, толщина которого равна 7,4 мм, а масса – 170 г. Новинка оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой с главным модулем разрешением аж 44 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп и 2 Мп модулем для ЧБ-фотографии, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC для бесконтактных платежей и предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой FunTouch OS 10.5. Аппарат выйдет в трех расцветках по цене в 400 или 443 доллара.

Комментарии и отзывы Vivo S7
Обзоры:
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Новости:
Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит огромную камеру

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал фото чехла для еще не представленного смартфона Xiaomi...
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств

30 июля в Москве прошла презентация компании Xiaomi, в рамках который был представлен новый среднебюджетн...
Новый китайский бюджетник iQOO U1 с хорошими характеристиками

Китайский бренд iQOO выпустил новый бюджетный смартфон IQOO U1 с неплохими характеристиками. ...
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометромОбзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометром
Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10
OnLeaks раскрыл дизайн Huawei Mate 40 Pr...
OnLeaks раскрыл дизайн Huawei Mate 40 PrИзвестный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Onleaks) опубликовал качественные рендеры флагманских смартфонов H...
Western Digital обновляет ассортимент же...
Western Digital обновляет ассортимент жеWestern Digital обновляет ассортимент жестких дисков линейки Gold & Ultrastar. Семейство WD Gold теперь п...
Samsung Galaxy Note20 окажется не таким ...
Samsung Galaxy Note20 окажется не таким Один из вьетнамских ритейлеров раскрыл цены на топовые смартфоны Samsung Samsung Galaxy Note20, выход кот...
LG планирует увеличить производство OLED...
LG планирует увеличить производство OLEDOLED-панели становятся все более популярными, не только в телевизорах, но еще и в смартфонах. Компания LG...
MSI выпустила настольные компьютеры Code...
MSI выпустила настольные компьютеры CodeНастольные компьютеры компании MSI будут оснащаться процессором 10-го поколения и графикой от NVIDIA. MSI...
Apple может положить плетеный кабель Lig...
Apple может положить плетеный кабель LigВ сети появилась новая информация о том, что Apple iPhone 12 будет комплектоваться плетеным зарядным кабе...
Thermaltake TH360 ARGB Sync с отличной п...
Thermaltake TH360 ARGB Sync с отличной пОфициально представлена новая система жидкостного охлаждения Thermaltake TH360 ARGB Sync, которая обладае...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получ...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получКомпании Eve пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Spectrum QHD 240Hz и Spectrum 4K 144Hz, кот...
Зачем чехол для Xiaomi Mi 9 SE...
Зачем чехол для Xiaomi Mi 9 SEОчень часто можно услышать в интернете вопрос о том, зачем ...
Бюджетный смартфон Redmi 9 полностью рас...
Бюджетный смартфон Redmi 9 полностью расОфициальный магазин Xiaomi на AliExpress раскрыл подробности и цены на бюджетный смартфон Redmi 9, которы...
Экшн-игра No Straight Roads появится в с...
Экшн-игра No Straight Roads появится в сNo Straight Roads - уникальная и динамичная музыкальная приключенческая игра, основой которой является му...
Xiaomi Mi 9T Pro получил стабильную ОС A...
Xiaomi Mi 9T Pro получил стабильную ОС AКомпания Xiaomi начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 12 на основе Android 10 для смартф...
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностьюОбзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностью
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor