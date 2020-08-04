Представлен очень тонкий смартфон Vivo S7

Компания Vivo пополнила ассортимент тонких смартфонов моделью S7, толщина которого равна 7,4 мм, а масса – 170 г. Новинка оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой с главным модулем разрешением аж 44 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп и 2 Мп модулем для ЧБ-фотографии, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC для бесконтактных платежей и предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой FunTouch OS 10.5. Аппарат выйдет в трех расцветках по цене в 400 или 443 доллара.