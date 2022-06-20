Представлен офисный монитор ASUS C1242HE

Компания ASUS представила монитор C1242HE, который получил 23,8-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика 5 мс (GtG), углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, технологиями Eye Care для заботы о глазах пользователя при длительной работе (Flicker-Free и Blue Light Filter с сертификатом TÜV Rheinland для защиты от мерцания и сокращения интенсивности синего цвета подсветки), системой ASUS Splendid Video Intelligence для автоматической оптимизации картинки, подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 28 градусов, а также интерфейсами HDMI 1.4 и D-Sub. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.