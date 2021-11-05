Представлен офисный монитор Dell E2222H

Компания Dell представила монитор E2222H, который ориентирован на повседневную работу в офисе или дома. Новинка характеризуется 21,5-дюймовой панелью с разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс, интерфейсами DisplayPort 1.2 и D-Sub, регулируемой подставкой, креплением VESA, технологиями ComfortView для заботы о глазах пользователя и приложением Dell Display Manager для управления одним или несколькими мониторами. Dell E2222H уже доступен для заказа по цене в 220 долларов.