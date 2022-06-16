Представлен офисный монитор MSI Pro MP241X

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Pro MP241X, которая получила 23,8-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 8-битным представлением цвета с 16,7 млн оттенков, 105% охватом цветовой палитры sRGB, разъемами HDMI 1.4b и D-Sub, подставкой с возможностью регулировки угла наклона на 20 градусов, креплением VESA, размерами 541,79:416,61:180,8 мм, массой 2,85 кг, а также технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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