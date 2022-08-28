Представлен огромный монитор LG UltraGear OLED 45GR95QE

Компания LG пополнила ассортимент игровых мониторов моделью UltraGear OLED (45GR95QE), которая получила 45-дюймовую вогнутую OLED-панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 800R, поддержкой HDR10, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика GtG 0,1 мс, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1 000 000:1, поддержкой функций Picture-by-Picture (PBP) и Picture-in-Picture (PIP), двумя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.0, подставкой с регулировкой углов наклона, поворота и высоты до 110 мм. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.

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