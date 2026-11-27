Представлен пауэрбанк HONOR Life 45W на 20000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент паэрбанков моделью Life 45W, одними из особенностей которой стали интегрированный зарядный кабель USB-C и удобный цифровой дисплей для отслеживания рабочих параметров. Новинка характеризуется номинальной ёмкостью 20000 мАч (74 Втч), двухсторонней быстрой зарядкой мощностью до 45 Вт (как на отдачу, так и на собственное восполнение), поддержкой протоколов Power Delivery 3.0, PPS и Quick Charge 3.0, наличием встроенного кабеля Type-C вместе с независимыми портами USB-C и USB-A, возможностью вывода детальной телеметрии батареи на экран компьютера, а также разрешённой для провоза в ручной клади самолёта энергоёмкостью.

За счёт высокой мощности аккумулятор может восполнить заряд смартфона HONOR Magic 8 Pro до 61% всего за 30 минут. Устройство поддерживает сквозную зарядку для одновременного питания подключённых гаджетов и самого пауэрбанка, а также безопасный слаботочный режим для беспроводных наушников и фитнес-браслетов. Цена устройства пока не объявлена.